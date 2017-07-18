شاهد.. رد فعل غريب لطفل عند خط نهاية سباق

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول واقعة طريفة لطفل قرر التخلي عن الفوز بسباق للدراجات، بعد أن كان الأقرب لهذا الفوز، وعلق قائلاً: “الفوز ليس كل شيء بل الاستمتاع بالسباق”، تاركاً مشاهدي السباق في حالة ذهول.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقط مقطع الفيديو بسباق BMX بهولندا، وظهر سين سويترز يقود دراجته وسط الأطفال الآخرين أعلى المرتفعات وبالرغم من تميزه وسباقه لزملائه اقترب من خط النهاية ثم انحرف عنه وسار مبتعدا عائدا لأرض السباق ليصل قبله اثنان آخران وسط ذهول المتواجدين وضحكاتهم.