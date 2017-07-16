شاهد.. رد ناري من إعلامي كويتي على تخاريف عبدالله العذبة
أكد أنه سينتهي هو ومن على شاكلته

شاهد.. رد ناري من إعلامي كويتي على تخاريف عبدالله العذبة

2017/07/16
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بعث الإعلامي الكويتي محمد الملا، كلمات نارية إلى الصحفي القطري عبدالله العذبة، عسى أن تعيد له رشده وعقله، بعد أن حاول تزوير الحقائق التاريخية المتعلقة بتحرير الكويت والدور السعودي البارز فيها بقيادة الملك فهد بن عبدالعزيز.

وبحسب مقطع فيديو نشره الملا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شدد على أن “الملك فهد له مواقف طيبة لن ينساها الكويتيون؛ حيث منحهم الأمل في تحرير بلادهم، بعد أن استطاع جمع كل القوات الشرعية في السعودية، وقدم لهم الدعم من أجل إنهاء الوجود العراقي على الأراضي الكويتية”.

ولفت الإعلامي الكويتي إلى أن “الشعب السعودي سيأخذ حقه من هذا المذيع القطري، وأنه سينتهي هو ومن على شاكلته”.

 

 



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