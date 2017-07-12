شاهد.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تشاركه فرحة إطلاق صاروخ باليستي!

المواطن - وكالات

ظهرت لأول مرة ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك في الاحتفال بنجاح إطلاق أول صاروخ عابر للقارات.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية: “استهلت المراسم الاحتفالية بدخول الرفيقين كيم جونغ أون، وري سول جو قاعة الاحتفالات في مطعم موكران يصحبهما عدد من الشخصيات التي أسهمت في نجاح تجربة صاروخنا الباليستي العابر للقارات”.

وأذاع التلفزيون الكوري الشمالي، مقطع فيديو ظهر فيه كيم جونغ أون وزوجته، ري سول جو، التي لم تظهر بشكل علني منذ مارس/ آذار الماضي، حيث شاركته الاحتفال بإطلاق الصاروخ الباليستي.

وأعلنت بيونغ يانغ في الرابع من الشهر الجاري عن تجربة ناجحة لصاروخ “خفاسون 14″، صنفته بين الصواريخ العابرة للقارات، و”القادر على قطع 933كم”.