شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين

شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين

2017/07/10
الساعة 11:57 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تعرض العديد من المحلات في هامبورغ للسرقة، خلال قمة العشرين.

واستغل البعض حالة الانفلات الأمني خلال الاحتجاجات المناهضة التي شهدتها قمة العشرين في ألمانيا، وقاموا بالسطو على المحلات وسرقتها.



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