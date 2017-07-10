شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تعرض العديد من المحلات في هامبورغ للسرقة، خلال قمة العشرين.

واستغل البعض حالة الانفلات الأمني خلال الاحتجاجات المناهضة التي شهدتها قمة العشرين في ألمانيا، وقاموا بالسطو على المحلات وسرقتها.