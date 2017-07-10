2017-07-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين 2017/07/10 الساعة 11:57 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1330 0 طباعة المواطن - وكالات وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تعرض العديد من المحلات في هامبورغ للسرقة، خلال قمة العشرين. واستغل البعض حالة الانفلات الأمني خلال الاحتجاجات المناهضة التي شهدتها قمة العشرين في ألمانيا، وقاموا بالسطو على المحلات وسرقتها. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز بالصور.. طفلة تختبئ داخل أريكة وتسبب أزمة شاهد.. حصان يتسبب في سقوط مروع لشاب الرياضة العالمية رئيس الزمالك يرفع حذاءه في وجه الوايت نايتس قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما فيسبوك