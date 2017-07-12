شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل

شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل

2017/07/12
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

كشفت كاميرا مراقبة، عن لحظة سرقة لصين سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل.



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