2017-07-12 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل 2017/07/12 الساعة 1:33 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1235 0 طباعة المواطن - وكالات كشفت كاميرا مراقبة، عن لحظة سرقة لصين سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أسرع الأشخاص حول العالم! شاهد.. حافلة تضرب رجلًا خلال بث مباشر! شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل شاهد.. 18 مليون مشاهدة لشرطي يخاف من سلحفاة شاهد.. حصان ماكر يخدع صاحبه أثناء شُربه من نهر الرياضة العالمية ميلان يُعلن تمديد عقد دوناروما حتى 2021 بالصورة.. رسالة وداع لوكاكو لناديه السابق بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد مايكل كاريك قائد مانشستر يونايتد الجديد بعد رحيل روني هذا ما قاله راموس بعد انتقال خاميس إلى بايرن ميونيخ! مانشستر يونايتد يقترب من ضم بيرسيتش فيسبوك