شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول سقوط طائرة روسية خلال عرض جوي أمام الحشود التي حضرت لمشاهدة العرض.

ويظهر من خلال المقطع سقوط الطائرة، بعد فقدان قائدها السيطرة عليها، في مدينة تامبوف، فيما سادت حالة من الصدمة والهلع بين الحضور.