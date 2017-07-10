2017-07-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا 2017/07/10 الساعة 11:56 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1300 0 طباعة المواطن - وكالات وثق مقطع فيديو متداول سقوط طائرة روسية خلال عرض جوي أمام الحشود التي حضرت لمشاهدة العرض. ويظهر من خلال المقطع سقوط الطائرة، بعد فقدان قائدها السيطرة عليها، في مدينة تامبوف، فيما سادت حالة من الصدمة والهلع بين الحضور. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز بالصور.. طفلة تختبئ داخل أريكة وتسبب أزمة شاهد.. حصان يتسبب في سقوط مروع لشاب الرياضة العالمية رئيس الزمالك يرفع حذاءه في وجه الوايت نايتس قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما فيسبوك