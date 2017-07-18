2017-07-18 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. طفل ينجو من موت محقق بالسقوط من أعلى جرف كاد رأسه يرتطم بالصخور أسفله بعد قفزه بالقرب من الحافة شاهد.. طفل ينجو من موت محقق بالسقوط من أعلى جرف 2017/07/18 الساعة 9:05 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1255 0 طباعة المواطن - وكالات كاد طفل يبلغ من العمر 12 عامًا أن يفقد حياته بسبب سقوطه من أعلى جرف بارتفاع 30 قدمًا. وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قفز الصبي في المياه وكاد رأسه يرتطم بالصخور أسفله بعد قفزه بالقرب من حافة الجرف. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. طفل ينجو من موت محقق بالسقوط من أعلى جرف بالفيديو .. أنجبت أنثى فقتلها شقيق زوجها!! شاهد.. دب يركب دراجة في الشارع! شاهد.. لحظة الاستيلاء على وانيت تركت في وضع التشغيل! شاهد.. رجل يعتدي على موظفة استقبال بقسوة ويبصق في وجهها! الرياضة العالمية نجم ريال مدريد يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضمه! دي تشيليو يقترب من يوفنتوس مقابل 11 مليون يورو توتي يُعلن اعتزاله كرة القدم ويتوجه للعمل الإداري في روما برشلونة ينفي فكرة التخلي عن أي لاعب مقابل فيراتي لاعب مانشستر سيتي يُعلن التحدي لأندية الدوري الإنجليزي فيسبوك