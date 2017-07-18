شاهد.. طفل ينجو من موت محقق بالسقوط من أعلى جرف

المواطن - وكالات

كاد طفل يبلغ من العمر 12 عامًا أن يفقد حياته بسبب سقوطه من أعلى جرف بارتفاع 30 قدمًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قفز الصبي في المياه وكاد رأسه يرتطم بالصخور أسفله بعد قفزه بالقرب من حافة الجرف.