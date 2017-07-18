شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لماعز علقت بسلك كهرباء

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو مثير عملية إنقاذ ماعز علقت بسلك كهربائي، حيث حصل المقطع على مليون و900 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد نشره بساعات قليلة.

وظهرت الماعز معلقة جواً في أحد أسلاك الكهرباء بينما يحاول بعض الأشخاص دفعها بسلم كهربائي معدني لكن الأمر فشل في إنزالها؛ ما اضطر أحدهم إلى ربط قدمها بحبل وجذبها متزحلقة للأسفل حتى تم تحريرها.

Goat Hanging From Power Line Rescued How the hell does a goat end up hanging from a power line? Awesome rescue 😆👏🐐 تم نشره بواسطة ‏‎UNILAD‎‏ في 17 يوليو، 2017