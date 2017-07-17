2017-07-17 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. فتاة تتناول 22 ساندوتش برجر في تحدٍّ أمام الكاميرا! شاهد.. فتاة تتناول 22 ساندوتش برجر في تحدٍّ أمام الكاميرا! 2017/07/17 الساعة 5:14 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1250 0 طباعة المواطن - وكالات دخلت فتاة تدعى “نيلا” في تحدٍّ مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث تناولت 22 ساندوتش برجر في ساعة واحدة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. “سيلفي” يدمر أعمالًا فنية قيمتها 200 ألف دولار! شاهد.. فتاة تتناول 22 ساندوتش برجر في تحدٍّ أمام الكاميرا! شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة شاهد.. لحظة انفجار هاتف داخل حقيبة امرأة! بالفيديو .. مشهد تقشعر له الأبدان لرفع الأذان على ركام مساجد الموصل الرياضة العالمية وفاة 8 مشجعين في أعمال عنف خلال مباراة بالسنغال العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال فيسبوك