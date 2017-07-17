شاهد.. فتاة تتناول 22 ساندوتش برجر في تحدٍّ أمام الكاميرا!

شاهد.. فتاة تتناول 22 ساندوتش برجر في تحدٍّ أمام الكاميرا!

2017/07/17
الساعة 5:14 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

دخلت فتاة تدعى “نيلا” في تحدٍّ مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث تناولت 22 ساندوتش برجر في ساعة واحدة.



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