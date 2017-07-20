شاهد.. فندق شانغريلا البوسفور بإسطنبول.. إقامة أوروبية فاخرة وإطلالة آسيوية أخاذة

المواطن - الرياض

عشاق إسطنبول التركية، دائمًا ما يبحثون عن مكان يجمع تطور أوروبا وسحر آسيا، وهو ما يوفره فندق “شانغريلا البوسفور” بموقعه على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور بإطلالته الخلابة على الجانب الآسيوي، وتصاميمه الأنيقة المستوحاة من الثقافة الآسيوية، إضافة إلى مطاعم تقدم أشهى وألذ المأكولات، وأفضل الجلسات العلاجية، وخدمات حصرية عديدة، ليكون هو أفضل اختيار.

ويتوسط الفندق قصر “دولما باهتشة” والمتحف البحري، الذي أنشأه المهندس المعماري فيكتور أدامان في ثلاثينيات القرن الماضي، ويستقبل ضيوفه وسط المناظر الساحرة لمضيق البوسفور والتلال الخضراء لسواحل إسطنبول الآسيوية والقباب التاريخية والمنارات.

186 غرفة أنيقة:

ويتميز الفندق- الذي يضم 186 غرفة أنيقة بما يشمل 17 جناحًا فندقيًّا فسيحًا- بتصاميمه العصرية، وتتراوح مساحة كل غرفة بين 42 و60 مترًا مربعًا، جميعها مزينة بطريقة تمزج بين البساطة والتعقيد مع اهتمام لافت بالتفاصيل، ومزودة بأحدث المنتجات التقنية ووسائل الراحة العصرية والإنترنت عالي السرعة، أما الأجنحة الفندقية، فتتميز بإطلالتها الخلابة على المناظر الساحرة للمدينة، وتبدأ مساحتها من 80 مترًا مربعًا ويحتوي كل واحد منها على تراس خاص.

أطباق شرق أوسطية وعالمية:

ويقدّم مطعم “IST TOO” المتميز، أفضل الأطباق العالمية مثل المأكولات التركية والمتوسطية والجنوب شرق آسيوية، وسط أجواء عصرية وأنيقة، ويحظى الضيوف بجميع ما يلبي أذواقهم من أطايب الطعام وروعة المكان.

شانغ بالاس الصيني:

ويستقبل “شانغ بالاس”، وهو المطعم الصيني التقليدي الوحيد في المدينة، ضيوفه ليأخذهم في رحلة شاعرية مفعمة بلمسة آسيوية عصرية، ويقدّم ألذ وأطيب الأطباق الصينية ضمن أجواء مريحة ورائعة.

أما “اللوبي لاونج” الذي يقع في ردهة الفندق، فيعتبر المكان الأمثل الذي يقصده رجال الأعمال ومحبو الترفيه لتناول المشروبات، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 100 صنف من الشاي الصيني والمعجنات والحلويات اللذيذة، بينما ينفرد مطعم “لو بار” بتقديم الكوكتيلات والعصائر والمشروبات الكلاسيكية لأولئك الذين ينشدون الراحة والاسترخاء برفقة الأصدقاء وتذوق وجبات “التاباس” الصغيرة من المطبخ الإسباني، وتشكيلة واسعة من المقبلات الأخرى.

المنتجع الصحي الأول بأوروبا:

ويفخر فندق شانغريلا البوسفور إسطنبول، بتقديم تجربة صحية وعلاجية فريدة لضيوفه، في منتجع “تشي سبا” الصحي الأول في أوروبا، الذي يستوحي طقوسه من فلسفات الشفاء التقليدية الآسيوية، وترتكز الجلسات العلاجية على تعزيز توازن الجسم والعقل، ويضم “تشي سبا” ثمانية من أرقى أجنحة السبا الخاصة والأنيقة في إسطنبول، متكاملة مع مرافق الحمام التركي، والمساج حسب الطلب، والمنتجات العضوية.

حوض سباحة وغرف ساونا وجاكوزي:

ويقدّم النادي الصحي المجهز بحوض سباحة داخلية دافئ وغرف للساونا والجاكوزي والبخار خدماته للنزلاء والضيوف غير المقيمين في الفندق، وخاصة من ينشدون التخلص من التعب وضغوط الحياة اليومية.

11 غرفة للاجتماعات:

كما يحتضن الفندق 11 غرفة للاجتماعات وصالة كبرى تتسع لنحو 1000 شخص، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة لقاءات الأعمال وحفلات الزفاف والفعاليات الخاصة.

وتمنح القاعة الرئيسية الضيوف تجربة غير مسبوقة بفضل سقفها الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار وتصاميمها المميزة، ويقدّم الفندق أرقى وأحدث الخدمات التي ترتقي لمستوى الأعمال واللقاءات الاجتماعية العالمية.