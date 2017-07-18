2017-07-18 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. فيديو لن تصدقه لدراج حمل حمولة كبيرة! تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم شاهد.. فيديو لن تصدقه لدراج حمل حمولة كبيرة! 2017/07/18 الساعة 3:29 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1250 0 طباعة المواطن - وكالات تسبب دراج في حالة من الجدل، بعد أن ظهر في مقطع فيديو هو يحمل حمولة كبيرة على الدراجة، إذ تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم أثناء السير على الطريق بالقرب من نهر هوانجبو في شنغهاي رغم حجب الرؤية. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. فيديو لن تصدقه لدراج حمل حمولة كبيرة! شاهد.. مترو روما يسحل سيدة بعد أن علقت بالباب بالفيديو.. ترك سيارته أمام المطعم في وضع التشغيل وعاد فلم يجدها بالفيديو.. استعراض بالخيول داخل قاعة أفراح كاد ينتهي بكارثة شاهد .. تفكيك خلية إرهابية حوثية سلّحتها إيران لتفجير مأرب الرياضة العالمية نجم ريال مدريد يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضمه! دي تشيليو يقترب من يوفنتوس مقابل 11 مليون يورو توتي يُعلن اعتزاله كرة القدم ويتوجه للعمل الإداري في روما برشلونة ينفي فكرة التخلي عن أي لاعب مقابل فيراتي لاعب مانشستر سيتي يُعلن التحدي لأندية الدوري الإنجليزي فيسبوك