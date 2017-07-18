شاهد.. فيديو لن تصدقه لدراج حمل حمولة كبيرة!
تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم

شاهد.. فيديو لن تصدقه لدراج حمل حمولة كبيرة!

2017/07/18
الساعة 3:29 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

تسبب دراج في حالة من الجدل، بعد أن ظهر في مقطع فيديو هو يحمل حمولة كبيرة على الدراجة، إذ تمكن من الحفاظ على توازنه والبقاء في وضع مستقيم أثناء السير على الطريق بالقرب من نهر هوانجبو في شنغهاي رغم حجب الرؤية.



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