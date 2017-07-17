شاهد.. قصة هروب الإرهابي خالد شيخ من قطر.. ولماذا سهلت له الدوحة ذلك؟

المواطن - الرياض

دائمًا ما توفر قطر الغطاء الآمن للإرهابيين حول العالم، ويظل اسم خالد شيخ هو الأشهر ضمن الإرهابيين الذين آوتهم قطر ووفرت لهم وظيفة آمنة.

وخالد شيخ كان الرجل الأول بعد أسامة بن لادن، حيث وفرت له قطر وظيفة في وزارة المياه القطرية، كما حظي باهتمام الأسرة الحاكمة.

وقال ريتشار كليرك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارة بيل كلينتون: إنه لا يمكن الوثوق في الحكومة القطرية؛ بسبب حمايتها للإرهاب.

وحاولت الإدارة الأميركية القبض على شيخ، ولكن بحسب ريتشارد لم ترد أميركا انتهاك السيادة القطرية، لذا اتجه سفير واشنطن لدى قطر للقاء حمد بن ثاني، ليختفي شيخ بعدها بساعات عن الأنظار.

ورحل خالد شيخ محمد عن قطر ليكمل مشروعه الإرهابي؛ فهو يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق.

وخلال الفترة من تهريبه وحتى 2002 شرع في تنفيذ عمليات أزهقت أرواح أكثر من 4 آلاف بريء حول العالم، ووصلت ذروتها في أحداث 11 سبتمبر، ليتم القبض عليه في 2003 بعد لقاء على قناة الجزيرة، وهو الحوار الذي حظي باهتمام مباشر من أمير قطر.

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