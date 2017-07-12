شاهد: كيف استقبل القطريون أول دفعة أبقار قادمة من ألمانيا!

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه لحافلة استقبال أول دفعة من 4 آلاف بقرة تعتزم شركة قطرية استيرادها، لحل أزمة الحليب التي تواجهها البلاد، منذ قرار المقاطعة التي اتخذتها الدول العربية والخليجية.

ويُظهر الفيديو المتداول عددًا كبيرًا من سيارات النقل، قادت “البقر” من مطار حمد إلى المراكز المخصصة لإنزالهم، ولوّح المستقبلون بالأعلام القطرية، وأطلقوا أبواق السيارات احتفالًا بوصول أول دفعة وعددهم 165 بقرة قادمة من ألمانيا.

استقبال شعبي حافل للأبقار في قطر#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/rJY9G946KW — mohammad Dagestani (@13Dagestani) July 12, 2017