شاهد: كيف استقبل القطريون أول دفعة أبقار قادمة من ألمانيا!
أطلقوا أبواق السيارات احتفالًا بوصول الـ165 بقرة

شاهد: كيف استقبل القطريون أول دفعة أبقار قادمة من ألمانيا!

2017/07/12
الساعة 8:54 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه لحافلة استقبال أول دفعة من 4 آلاف بقرة تعتزم شركة قطرية استيرادها، لحل أزمة الحليب التي تواجهها البلاد، منذ قرار المقاطعة التي اتخذتها الدول العربية والخليجية.

ويُظهر الفيديو المتداول عددًا كبيرًا من سيارات النقل، قادت “البقر” من مطار حمد إلى المراكز المخصصة لإنزالهم، ولوّح المستقبلون بالأعلام القطرية، وأطلقوا أبواق السيارات احتفالًا بوصول أول دفعة وعددهم 165 بقرة قادمة من ألمانيا.

 

 



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