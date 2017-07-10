شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ

شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ

2017/07/10
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

كشف مقطع فيديو متداول، سجلته كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المباني السكنية، لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها لها بثوانٍ.



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