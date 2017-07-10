2017-07-10 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ 2017/07/10 الساعة 1:19 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1335 0 طباعة المواطن - وكالات كشف مقطع فيديو متداول، سجلته كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المباني السكنية، لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها لها بثوانٍ. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ بالفيديو.. احتراق مركبة ثلاثيني مستهتر قاد مركبته عكس السير بالطريق السريع شاهد.. طفل يقتل طفلة عمرها عامان بطريقة مروعة شاهد.. سقوط مروع لشاب أثناء استعراض مهاراته الرياضية شاهد.. ثور يسحل رجلاً ويقذف به في الهواء الرياضة العالمية قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما بالأرقام.. أغلى 5 صفقات في الكرة الإنجليزية والعالمية فيسبوك