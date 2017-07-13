شاهد.. لحظة سقوط شاب بطريقة مروعة من أعلى دراجة بخارية!

شاهد.. لحظة سقوط شاب بطريقة مروعة من أعلى دراجة بخارية!

2017/07/13
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

سقط شاب خليجي بشكل مروع خلال استعراض مهاراته في قيادة دراجة نارية على الطريق السريع.. شاهد ماذا حدث له؟



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