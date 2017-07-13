2017-07-13 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لص يتعرض لموقف محرج أثناء سرقة دراجة هوائية شاهد.. لص يتعرض لموقف محرج أثناء سرقة دراجة هوائية 2017/07/13 الساعة 9:14 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1460 0 طباعة المواطن - وكالات وقع لص في موقف محرج، حيث سقط سقطة مروعة أثناء محاولاته سرقة دراجة هوائية. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. مارة ينقذون ضحايا حادث طريق من سيارة مشتعلة بالفيديو.. مُربية تصفع طفلاً على وجهه بوحشية شاهد.. أغلى شيكولاتة في العالم شاهد.. لص يتعرض لموقف محرج أثناء سرقة دراجة هوائية شاهد.. لحظة سقوط شاب بطريقة مروعة من أعلى دراجة بخارية! الرياضة العالمية مهمة برشلونة معقدة لاستقطاب باولينيو بوروسيا دورتموند يوضح حقيقة عروض شراء أوباميانج هل يتعاقد مانشستر يونايتد مع زلاتان إبراهيموفيتش من جديد؟! مانشستر سيتي يغلق صفقة البرازيلي الشاب دوجلاس لويز داني ألفيس يكشف سبب موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان! فيسبوك