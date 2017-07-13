شاهد.. لص يتعرض لموقف محرج أثناء سرقة دراجة هوائية

شاهد.. لص يتعرض لموقف محرج أثناء سرقة دراجة هوائية

2017/07/13
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

وقع لص في موقف محرج، حيث سقط سقطة مروعة أثناء محاولاته سرقة دراجة هوائية.



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