2017-07-17 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة 2017/07/17 الساعة 3:17 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1285 0 طباعة المواطن - وكالات نجح مراهق يبلغ من العمر 13 سنة في إبهار الجميع بقدرته على نط الحبل؛ إذ جعلت سرعته الفائقة الحبل غير مرئي. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة شاهد.. لحظة انفجار هاتف داخل حقيبة امرأة! بالفيديو .. مشهد تقشعر له الأبدان لرفع الأذان على ركام مساجد الموصل بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار شاهد.. رجل ينقل ثلاجة على متن قطار الرياضة العالمية وفاة 8 مشجعين في أعمال عنف خلال مباراة بالسنغال العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال فيسبوك