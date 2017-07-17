شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة

شاهد.. مراهق يبهر الإنترنت بقدرته على نط الحبل بسرعة فائقة

2017/07/17
الساعة 3:17 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

نجح مراهق يبلغ من العمر 13 سنة في إبهار الجميع بقدرته على نط الحبل؛ إذ جعلت سرعته الفائقة الحبل غير مرئي.



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