شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز

شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز

2017/07/10
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو مروع لحظة مقتل رجل حرقاً، بعد إقدامه على اقتحام منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز.

ويظهر من خلال المقطع اشتعال المنزل بعد اقتحامه فيما فشلت محاولات إنقاذ الرجل بعد احتراق السيارة بالكامل.



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