2017-07-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز 2017/07/10 الساعة 11:55 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1335 0 طباعة المواطن - وكالات وثق مقطع فيديو مروع لحظة مقتل رجل حرقاً، بعد إقدامه على اقتحام منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز. ويظهر من خلال المقطع اشتعال المنزل بعد اقتحامه فيما فشلت محاولات إنقاذ الرجل بعد احتراق السيارة بالكامل. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز بالصور.. طفلة تختبئ داخل أريكة وتسبب أزمة شاهد.. حصان يتسبب في سقوط مروع لشاب الرياضة العالمية رئيس الزمالك يرفع حذاءه في وجه الوايت نايتس قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما فيسبوك