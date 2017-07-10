شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز

الساعة 11:55 صباحًا

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو مروع لحظة مقتل رجل حرقاً، بعد إقدامه على اقتحام منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز.

ويظهر من خلال المقطع اشتعال المنزل بعد اقتحامه فيما فشلت محاولات إنقاذ الرجل بعد احتراق السيارة بالكامل.