شاهد.. نهاية تعيسة لثلاثة لصوص حاولوا سرقة صراف آلي!
حاولوا سحبه من مكانه ولكن دون جدوى

شاهد.. نهاية تعيسة لثلاثة لصوص حاولوا سرقة صراف آلي!

2017/07/02
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

فشل 3 لصوص في سرقة جهاز صرف آلي من داخل محطة وقود في ميريلاند.

وبيّن مقطع فيديو، أحد اللصوص وهو يحاول لف سلسلة مثبتة في الجزء الخلفي من السيارة على الماكينة؛ لسحبها من مكانها، ولكن دون جدوى.



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