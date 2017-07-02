2017-07-02 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. نهاية تعيسة لثلاثة لصوص حاولوا سرقة صراف آلي! حاولوا سحبه من مكانه ولكن دون جدوى شاهد.. نهاية تعيسة لثلاثة لصوص حاولوا سرقة صراف آلي! 2017/07/02 الساعة 12:08 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1650 1 طباعة المواطن - وكالات فشل 3 لصوص في سرقة جهاز صرف آلي من داخل محطة وقود في ميريلاند. وبيّن مقطع فيديو، أحد اللصوص وهو يحاول لف سلسلة مثبتة في الجزء الخلفي من السيارة على الماكينة؛ لسحبها من مكانها، ولكن دون جدوى. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. امرأة تلد على قارعة الطريق والشرطة تتدخل شاهد.. رد فعل طفلة تتناول المشروبات الغازية لأول مرة شاهد.. مضاربة ولكمات بين صاحب متجر ولص شاهد.. مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة والأمن يضبط طالبين شاهد.. اشتعال النار في المياه بالكويت بسبب الحرارة! الرياضة العالمية نجوم تشيلي في مواجهة الماكنات الألمانية مبابي يفتح الباب أمام شكوك استمراره مع موناكو! برشلونة يُفعل الشراكة مع راكوتن بدلًا من الخطوط القطرية باريس سان جيرمان يحافظ على ماركينيوس حتى 2022 ساؤول يُمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2026 فيسبوك