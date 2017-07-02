شاهد.. نهاية تعيسة لثلاثة لصوص حاولوا سرقة صراف آلي!

المواطن - وكالات

فشل 3 لصوص في سرقة جهاز صرف آلي من داخل محطة وقود في ميريلاند.

وبيّن مقطع فيديو، أحد اللصوص وهو يحاول لف سلسلة مثبتة في الجزء الخلفي من السيارة على الماكينة؛ لسحبها من مكانها، ولكن دون جدوى.