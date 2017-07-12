شاهد.. 18 مليون مشاهدة لشرطي يخاف من سلحفاة

شاهد.. 18 مليون مشاهدة لشرطي يخاف من سلحفاة

2017/07/12
الساعة 1:32 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

حقق مقطع فيديو أكثر من 18 مليون مشاهدة، لشرطي يخاف من سلحفاة.



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