شركة أميركية تتخذ هذا القرار ضد المتحرشين جنسياً

المواطن - وكالات

قررت شركة “إنتغريس سوفت وير” الأميركية مكافحة التحرش الجنسي بسياسات أكثر صرامة، وذلك بإدخال بند ضد التحرش الجنسي في اتفاق التصويت بين الشركة والمستثمرين.

يدعو البند إلى فتح تحقيق في حالة اتهام أي مدير بمجلس إدارة الشركة بالتحرش الجنسي. فإن وجد التحقيق أن هناك “احتمالاً معقولاً” بحدوث واقعة من هذا النوع، أُقيل المدير.

وأصبح التحرش الجنسي من جانب المستثمرين الناشئين في دائرة الضوء بوادي السليكون، بعدما أدى الكشف عن سوء سلوك جنسي إلى استقالة شركاء بارزين في شركتي (500 ستارت اب) و(بيناري كابيتال).

وقال كريستينا برجمان مؤسسة إنتغريس سوفت وير”: “أردنا إتاحة ثقافة شمول واحترام يدعمها أعضاء مجالس الإدارات الذين يحترمون تلك القيم.. لهذا أوجدنا آلية تجبر المستثمر على تبديل أي مدير بمجلس إدارتنا إذا وقع تحرش جنسي”.

وشهدت برجمان بنفسها شكوى تحرش جنسي. ففي أيامها الأخيرة كمديرة بشركة “إجنيشن بارتنرز” في سياتل في مارس 2016، تلقت رسالة بالبريد الإلكتروني تتهم شريكا بتحسس جسد موظفة عمرها 20 عاماً خلال حفل.

وقالت الشركة، الثلاثاء، إن ذلك الشريك، ويدعى فرانك أرتيل، استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة منتدب، بناء على طلب الشركة بعدما” علمت بشكوى سوء السلوك” في الخامس من يوليو.

ونقلت رويترز عن بيان الشركة: “رغم أن التحقيق لم يثبت المزاعم، فإنه أظهر أنه (المسؤول) افتقر لحسن التقدير، وهو أمر ناقشناه معه”.