شركة سعودية فرنسية لتقديم الخدمات اللوجيستية والنقل البحري

وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة بولوريه لوجستكس ساس الفرنسية، لتأسيس شركة في مدينة الرياض برأس مال قدره 15 مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي من الشركاء. وسيقوم الشركاء بزيادة رأس المال ليصبح 30 مليون ريال سعودي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

وقالت الشركة الوطنية للنقل البحري إن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم الخدمات اللوجيستية الشاملة وتشمل تلك الخدمات الوساطة في الشحن والنقل وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالنقل.

وبموجب الاتفاقية سوف تكون حصة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 60% من رأس المال وحصة شركة بولوريه لوجستكس ساس بنسبة 40% من رأس المال.

ويتوقع الأطراف أن يكتمل تأسيس الشركة في الربع الثالث من 2017م، وأن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من 2017م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى عند حدوثها.