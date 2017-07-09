شوكولاتة تثير قلق سيناتور أميركي والسبب!

المواطن - وكالات

طالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشارلز شومر، الجهات التنظيمية الفيدرالية بفحص مسحوق “شوكولاتة قابلة للاستنشاق”، معربًا عن شعوره بالقلق تجاه ما يمكن أن تمثله من خطورة وأن يجري تسويقها مثل المخدرات.

وشدد السيناتور الديمقراطي في رسالته، اليوم السبت، على ضرورة أن تحقق إدارة الغذاء والدواء في استخدام الكافيين القابل للاستنشاق في منتجات غذائية كتلك التي يطلق عليها “كوكو لوكو”، والتي أثيرت حولها ضجة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب أسوشيتد برس، أكد شومر إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول منتجات ضارة تروج بأسماء تبدو بريئة للشوكولاتة.

ويشتمل كوكو لوكو على مسحوق الكاكاو، الذي يستخرج من حبوب تستخدم في صنع الشوكولاتة، كما تحتوي على قدر ضئيل من الكافيين.