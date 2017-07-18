شيماء جمال عن تعاطي الهيروين على الهواء : “كان سكر”

المواطن - سعد البحيري

انتقدت الإعلامية المصرية شيماء جمال قرار منعها من الظهور الإعلامي على القنوات المصرية لمدة عام بعد ظهورها في حلقة تتعاطى الهيروين على الهواء.

وأكدت شيماء جمال أن المسؤول الذي اتخذ قرار منعها من الظهور ومعاقبتها لم يشاهد الحلقة إنما انساق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت شيماء جمال الجهات المختصة إلى الرجوع للحلقة المثيرة للجدل ومتابتعها حتى النهاية للتأكد من صحة ما تردد حول تعاطيها الهيروين على الهواء.

وأشارت شيماء جمال في مداخلة هاتفية مع قناة TEN الفضائية إلى أنها لا يمكن أن تسيء إلى سمعة مصر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المخدرات مشكلة معروفة في كل المجتمعات بما فيها مصر.

شيماء جمال التي تقدم برنامج ” المشاغبة” على قناة LTC كانت قد ظهرت في إحدى الحلقات وهي تمثل أنها تتعاطى الهيروين المخدر على الهواء في استجابة لتحدٍ فرضه عليها أحد المتصلين.

وقامت شيماء جمال بإحضار لفافة بها مسحوق أبيض وقامت بفتحها على ظهر يدها بنفس طريقة تعاطي الهيروين وقامت بشمها.

بعد ذلك قامت شيماء جمال بوضع باقي المسحوق على قطعة من الكعك كانت معها وتناولت لتؤكد أنه مسحوق سكر أبيض وليس مادة مخدرة.

وكانت الجهات المختصة قد عاقبت الإعلامية شيماء جمال بالحرمان من الظهور الإعلامي لمدة سنة، على ما قامت به من مشهد تمثيلي على الهواء، مؤكدة أن هذا التصرف يسيء إلى مصر ويشجع الشباب على تعاطي المخدرات وهو ما نفته شيماء جمال في أكثر من مناسبة.