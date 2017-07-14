صحافيون وساسة يعزون في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

المواطن ـ الرياض:

اتّشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن على وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تصدر وسم وفاة عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأكثر تداولاً في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقدم الآلاف العزاء في الفقيد، داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الصبر.

وواسى وزير الخارجية عادل الجبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة في وفاة عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وبكلمات حزينة، كتب الناشط الأحوازي قاسم المذحجي ناعيًا الفقيد: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، نتقدم بالنيابة عن الشعب الأحوازي بخالص العزاء للأشقاء في السعودية قيادةً وشعبًا”.

وغرد الكاتب الصحافي عبدالعزيز المريسل، “إنا لله و إنا إليه راجعون.. يعلم الله إني أحب هذا الرجل.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى”.

وكتب الإعلامي حمد جاسم: “الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويدخله فسيح جناته وجميع موتى المسلمين”.

أما الكاتب الإماراتي سلطان العميمي، فكتب: “خالص التعازي للملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا في وفاة المغفور له بإذنه تعالى الأمير”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المشيطي: “رحمك الله خدمت دينك ووطنك ومليكك،خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وأبناء الأمير عبدالرحمن”.

ومن المقرر، بحسب بيان الديوان الملكي الذي صدر مساء اليوم الخميس، أن يصلى على الفقيد بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

كما كتب إبراهيم العنزي، “اللهم أغفر له وارحمه، عزائي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللأسرة المالكة ولأبناء الفقيد”.

ونشر حساب “الدرع السعودي” مقطع فيديو للأمير الراحل عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للجنود قبل الرمي، حيث قال لهم “قولوا الله أكبر وارموا”.

رحم الله الأمير عبدالرحمن ، من الذكريات الجميلة في حرب الحوثي عام ٢٠٠٩ استبدل كلمة اطلق الى الله اكبر #وفاه_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/SFsgFxsQ19 — ⚔️ الدرع السعـودي ⚔️ (@Saudi_Shield) July 13, 2017