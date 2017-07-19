صحة جازان تنفي ولادة مريضة بممرات مستشفى الملك فهد

المواطن- نايف عقيلي- جازان:

نفت صحة جازان الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل وبعض المواقع الإلكترونية حول ولادة سيدة في ممرات مستشفى الملك فهد المركزي.

وقالت في بيان لها اليوم: تود صحة جازان الإيضاح بأن ما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي بجازان غير صحيح، كما تود الإيضاح بأنه بعد مراجعة الملف الطبي للمريضة منذ دخولها للمستشفى اتضح أنه تم إجراء الكشف على المريضة الساعة 1:32 صباح السبت 21 شوال قبل أن يتم فتح الملف الطبي للمريضة، وكانت في حالة ولادة متقدمة وتم تحويلها إلى غرفة الولادة بالدور الثاني بالمستشفى، حيث تم فتح كيس ماء الجنين ARM وتم توليدها الساعة 1:45 صباح السبت.

وأضاف البيان : أن ما ذكره ولي أمر المريضة من تنقله بين أربعة مستشفيات قيد التحقيق، وقد تم التواصل معه لأخذ إفادته حيال الشكوى المقدمة من قِبله.

وأكدت صحة جازان اهتمامها بتطوير خدمات النساء والولادة بالمنطقة، حيث يتم حالياً تقديم الخدمة بإجمالي 234 سريرًا مخصصة للنساء والولادة موزعة على مستشفيات المنطقة.

وأضافت أنه بخصوص مستشفى النساء والولادة فقد تم رصد بعض الصعوبات التشغيلية لدى مقاول المشروع وتم توجيه إنذار بهذا الخصوص وتم الاجتماع مع مقاول المشروع بحضور لجنة مختصة من الوزارة وتم الاتفاق على زيادة العمالة وتوريد المواد وإنجاز المشروع بعد إعادة جدولة الخطة الزمنية المقررة للمشروع.