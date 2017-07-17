صرف أكثر من 63 ألف وصفة طبية لمراجعي طوارئ الخفجي خلال 6 أشهر

المواطن - نوف العايد - الخفجي

دشن مستشفى الخفجي العام- مؤخرًا- الصيدلة الخاصة بقسم طوارئ المستشفى لأول مرة، بهدف خدمة الأعداد المتزايدة من مراجعي قسم الطوارئ، الذين بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 75075 مراجعًا.

كما تم صرف أكثر من 63288 وصفة طبية لمراجعي الطوارئ خلال نفس الفترة.