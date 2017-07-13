صورة.. عضو شرف النصر يستعيد ذكريات “متصدر لا تكلمني” بطريقة جديدة !

المواطن ـ محمد سلام

لن تنسى جماهير نادي النصر الفترة الرائعة للفريق في عامي 2014 و2015، وتحقيق العالمي لبطولة الدوري في عامين متتالين، بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد، وهي الفترة التي شهدت تداول العبارة الشهيرة “متصدر لا تكلمني”، والتي أطلقتها جماهير النادي بعد أن اعتلى النصر صدارة بطولة الدوري، وكانت من أكثر الجمل التي انتشرت في الشارع الرياضي السعودي.

وتبحث جماهير النصر عن عودة فريقها خلال الموسم المقبل، بعد غيابه عن تحقيق البطولات بشكل كامل لمدة موسمين، وهو الأمر الذي دفع عضو شرف النادي، أيمن عبدالله القاضي، إلى إطلاق عبارة جديدة لتحفيز المدرج النصراوي قبل بداية الموسم الجديد.

ونشر الشرفي النصراوي صورة مكتوب عليها “راجع لا تكلمني” من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أبدى تفاؤله الكبير بعودة النصر إلى منصات البطولات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب استمر لمدة موسمين، وقال: “إذن الله مع النصر بالبطولة العربية وبكل البطولات حاضرين.. راجعين لحصد البطولات”.

وكانت إدارة النصر قد أبرمت عددًا من التعاقدات الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقدت مع الجناح الأيسر ليوناردو، وصانع الألعاب كرستيان غوانكا، والمهاجم ويليام جيبور، وأخيرًا الظهير الأيسر سعد لكرو.