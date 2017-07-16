صور جديدة مسربة لهاتف جالاكسي c10

المواطن - وكالات

تستعد شركة سامسونج هذا العام للكشف عن هاتفها جالاكسي C10 الذي سيكون واحدًا من 4 أجهزة جالاكسي سيتم إطلاقها هذا العام بكاميرا مزدوجة.

وتشمل قائمة الهواتف الأخرى سامسونج جالاكسي نوت 8، وسامسونج جالاكسي C7 (2017) وسامسونج جالاكسي J7 (2017)، وعرض الموقع الهندي Phonearena عددًا من الصور المسربة للهاتف، والتي تظهر تصميمه وتكشف عن بعض مواصفاته.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف جالاكسي C10 بشاشة 6 بوصات تعرض الصورة بدقة 1080 × 1920 ومعالج ثماني النواة سنابدراجون 660 و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رام”، جنبًا إلى جنب مساحة تخزين تبدأ من 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية 4000mAh.

وأخيرًا، يعتقد أن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 3499 يوانًا للنسخة سعة 64 جيجابايت، أي ما يعادل 515 دولارًا بأسعار الصرف الحالية.