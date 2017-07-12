صيف النماص “صيفنا ألوان” برعاية “المواطن”.. شاهد الطبيعة الساحرة والتنوع في الفعاليات

المواطن - رائد القرفي - أبها

تحتضن محافظة النماص، شمال منطقة عسير، هذه الأيام الكثير من عشاق الجمال والجو المعتدل التي تتميز به تلك المحافظة الحالمة المتربعة بين السحاب وعلى قمم الجبال.

فما إن يصل السياح إلى جوهرة السياحة السعودية حتى يُستقبل بترحيبةٍ جنوبيةٍ خالصة، تميز بها أهل النماص والقبائل المجاورة لها وهي “مرحبلي” أو “مرحبلي مليون”، أو “مرحبًا ألوف”.

النماص وجمال المكان والزمان:

وتعد محافظة النماص من أجمل محافظات المملكة وأكثرها اعتدالًا في الجو في فصل الصيف، ومن أبردها شتاءً؛ لتبوؤها موقعًا إستراتيجيًٍّا على قمم جبال السروات، كما تشتهر المحافظة بالطبيعة الساحرة وكثرة الأمطار طوال العام.

وتعتبر النماص إرثًا تاريخيًّا وثقافيًّا وتراثيًّا لا زالت شواهده باقية حتى وقتنا الحاضر.

عمل سياحي احترافي متكامل:

والعمل السياحي في محافظة النماص مكون من خلية عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة على راحة وإسعاد زوار وأهالي المحافظة بإشراف محافظ النماص ورئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن عايض العجيري.

ويطل مهرجان النماص 2017 على الجميع هذا العام بشعار “صيفنا ألوان”، والذي يؤكد لضيوف المحافظة أن صيف النماص مميز بامتزاج تلك الألوان الزاهية، ألوان الطبيعة المعبرة عما يعيشه السائح في النماص من راحة واستجمام على قمم الجبال الشاهقة.

فعاليات تناسب جميع أفراد العائلة:

ويضم “صيفنا ألوان” العديد من الفعاليات الضخمة التي بدأت منذ شعبان الماضي وتستمر حتى ذو الحجة القادم، فمنها ما هو للأسرة والطفل، ومنها ما هو موجه للشباب، ويُعد معرض شهداء الوطن ومعرض الصحف السعودية من أهم تلك الفعاليات، بالإضافة إلى الليالي التراثية والأمسيات الشعرية، والدورات الفنية الإبداعية والرياضية، كما تم تكثيف الجهود الموجهة للمتاحف التاريخية والتراثية التي تتميز بها محافظة النماص.