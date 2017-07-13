ضاحي خلفان: قطر بها مجموعة أشرار لا بد من التخلص منهم

المواطن - الرياض

شن الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس شرطة دبي السابق، هجومًا على قطر، بسبب إصرارها على البقاء في دعم الإرهاب، مؤكدًا أن بها مجموعة أشرار لا بد من التخلص منهم.

واستعار خلفان في تغريدة له على موقع “تويتر” كلام وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد اليوم في سلوفاكيا: “قطر تريد أن تكون في الجانب الآخر .. مع السلامة” وأضاف ” فيها مجموعة أشرار..لازم يتم التخلص منهم”.

وتابع في تغريدة أخرى قائلاً: “إن إهمال قطر خير الأعمال في أزمة الأخ والعم والخال..!! اتركوهم …بلغت بهم سوء النيات إلى أقصى الغايات…تآمر على قتل الملوك والشيوخ والرؤساء”.

وكشفت مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين للدوحة مؤخرًا الدور الخبيث التي تلعبه قطر، وإصرارها على دعم الإرهاب وتغريدها خارج السرب العربي ومولاتها لنظام الملالي الإيراني.