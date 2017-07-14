ضاحي خلفان: لن ينصلح حال قطر إلا بتولي هذا الشخص الحكم

المواطن - الرياض

هاجم ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، دولة قطر بسبب استمرار عنادها في دعم الإرهاب وعدم استجابتها لمطالب الدول الأربع، مؤكدًا أن الأمور فيها لن تنصلح إلا إذا تولى الحكم ذئب عربي الهوى من آل ثاني.

واقترح خلفان على المعارضة القطرية عقد مؤتمر في جزيرة حوار، لمناقشة سبل عودة الروح العربية في القيادة القطرية بتعيين قائد مرموق عروبي من آل ثاني.

وأوضح أن ترك قطر في أيادٍ متهورة سيعود بمشاكل مستمرة لنا ولهم، قائلًا: “لا تتركون الدوحة في قبضة الخبلان هذي بلاد أجدادي وعندي بها خلان”.

وفضحت مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين، للدوحة مؤخرًا، الدور الخبيث التي تلعبه قطر، وإصرارها على دعم الإرهاب وتغريدها خارج السرب العربي وموالاتها لنظام الملالي في إيران.