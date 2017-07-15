ضاحي خلفان: هذا ما صنعه عبث “الحمدين” في الدوحة!

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن قطر دولة تديرها جماعة إرهابية، مشددًا على أن عبث تميم بن حمد ووالده جعل الدوحة مكروهة عالميًّا.

وأضاف في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ما وصفه “عبث حمد وحمد”، جعل الدوحة مكروهة من دول العالم عدا إيران والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا: “الحكم ما يريد حكام خفاف عقول”.

وتقاطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقربها من إيران.

وقدمت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب 13 مطلبًا بمدة زمنية محددة للموافقة عليه، ولكن قطر رفضت الفرصة وأعلنت رفضها وتحدّيها للدول العربية.