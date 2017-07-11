ضاحي خلفان واصفًا قطر: جاسوس انكشف أمره فلجأ إلى جيشه إيران!

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن قطر مثل الجاسوس في الجيش، وعند اللحظة المناسبة ومع بدايات اكتشاف أمره يهرب ويلجأ إلى جيشه، مشددًا على أن هذا هو لجوء قطر إلى إيران.

ورأى خلفان، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن أفضل شيء هو طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، خاصةً بعد نشر الوثائق الخاصة باتفاق قطر 2013.

وتابع أن قطر أتاحت البيئة والمناخ اللازمين للإرهابيين والإرهاب، وأن الدول الراعية لمكافحة الإرهاب الأربعة- المملكة والإمارات ومصر والبحرين- عرت قطر أمام الرأي العام العالمي.