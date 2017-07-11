ضمن فعاليات صيف النماص.. افتتاح البرنامج الدعوي الصيفي السبت المقبل

المواطن - سعيد آل هطلاء - النماص

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات صيف النماص 1438هـ، تحت شعار “صيفنا ألوان” أن محافظ النماص، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، عبدالله بن عائض العجيري سيقوم يوم السبت المقبل، بافتتاح البرنامج الدعوي الصيفي والذي تستمر فعالياته حتى (29-10-1438هـ).

هذا وسينطلق البرنامج الدعوي بمحاضرة لفضيلة الشيخ د. سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير وذلك بالجامع الكبير بالنماص بعد مغرب يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر أن اللجنة قد جهزت مكاناً خاصاً بالنساء الراغبات في حضور هذه المحاضرة.