طائرات سوبر موشاك الباكستانية ذات المحرك المروحي تصل الدوحة

المواطن - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، وصول أول دفعة من الطائرات التدريبية الباكستانية “سوبر موشاك” إلى كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن أول دفعة من طائرات السوبر موشاك التدريبية الباكستانية ذات المحرك المروحي، وصلت إلى الكلية، وذلك في إطار اتفاقية سابقة وقّعتها قطر في يونيو 2016، مع باكستان.

وبموجب الاتفاقية، سيتم بيع طائرات التدريب الخفيفة “سوبر موشاك” للدوحة، وهي طائرات تم إنتاجها في عام 1995، وتستخدمها القوات الجوية في عدد من دول العالم.