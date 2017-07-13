طالبة خليجية تحتال على بنك إماراتي في 2.7 مليون درهم

المواطن - وكالات

استطاعت طالبة خليجية خداع أحد البنوك الإماراتية للحصول على قرض قيمته 2.7 مليون درهم مدعية أنها تعمل في إحدى الوزارات براتب يتجاوز 136 ألف درهم شهريًا.

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة الطالبة الخليجية والتي قامت بتزوير مستندات بالتواطؤ مع موظف في البنك.

واعترفت الطالبة أمام النيابة العامة بأنها حصلت على المستندات المزورة من امرأة أخرى ” هاربة”، تربطها بها معرفة سابقة، حيث طلبت منها تسليم المستندات إلى موظف البنك.

كما أقرت المتهمة أنها غادرت البنك وعادت في اليوم التالي وسلمت الموظف مستند شهادة تحويل الراتب ولاحقًا حصلت على المبلغ المسروق.