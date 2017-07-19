طرح اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة للنقاش المجتمعي

المواطن - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أصحاب الخبرة والمواطنين إلى المشاركة في استطلاع لجمع الآراء والمقترحات حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي طرحته عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في استقبال المرئيات والتعليقات الخاصة باللائحة حتى يوم 19 أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة: “إن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هي بمثابة ورقة أولية أُعِدَّت لتكون أساساً للنقاش ومدخلاً لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم ومرئياتكم حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة”.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على مسودة اللائحة عبر هذا الرابط من هنا