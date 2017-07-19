طرح 5500 شقة سكنية بمشروع الإسكان على طريق الدمام – الرياض

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الإسكان عن طرح 5500 شقة سكنية من مشروع الإسكان على طريق الدمام – الرياض، على المواطنين المرشحين، وذلك بنظام البيع على الخريطة.

وبحسب “الاقتصادية” فإن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل عدة، وستتم الاستعانة بعدد من المطورين المؤهلين لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، على أن يتم تسليم المواطنين المستحقين للوحدات خلال 3 سنوات من تاريخ الحجز.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم بدء مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني في إسكان خميس مشيط، حيث تبدأ أسعار الشقق من ٢١٨ ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من ٧٢٧ ريالًا.