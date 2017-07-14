طرد باولينيو بسبب برشلونة!

المواطن ـ وكالات

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فيليب سكولاري، المدير الفني لنادي جوانزو إيفرجراند الصيني، قد اضطر لطرد باولينيو من التدريبات.

وارتبط باولينيو بالانتقال إلى برشلونة طوال الأيام الماضية، كما كشف اللاعب عن رغبته باللعب في الكامب نو، لكن إدارة جوانزو إيفرجراند ترفض بيعه.

وأوضحت الصحيفة- في تقريرها- أن سكولاري طرد باولينيو من التدريبات الصباحية اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب عدم قيامه بتمارين الإحماء كما يجب.

وأضاف التقرير أن اللاعب مشتت الذهن ويفكر في برشلونة لرغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز؛ مما جعل سكولاري يعاقبه بطرده من التدريبات الاستعدادية لمباراة الغد.