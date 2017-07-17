طقس اليوم : شديد الحرارة شمال شرقي المملكة معتدل على المرتفعات الجنوبية

المواطن ـ الرياض:

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الاثنين، أن يكون الطقس حارًا على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرقي وشرق المملكة.

وأشارت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، إلى أنّه “تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وكذلك شمال شرقي المملكة”.

وحذّرت من أنّه “تؤثر العوالق الترابية على شرق ووسط المملكة”، مؤكّدة أنَّ “السماء تكون غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غربي وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان”.

وأورد التقرير، وفق وكالة الأنباء السعودية، أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمال غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج”.

وبيّن أنّه “تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمال شرقية على الجزء الجنوبي، وغربية بوجه عام على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج”.