طقس حار على معظم المناطق وغبار يحجب الرؤية شرق وجنوب البلاد

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق وجنوب المملكة كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وسماء غائمة جزئياً وطقساً لطيفاً على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.