طلابنا يحصدون فضيتين وبرونزيتين في أولمبياد الكيمياء الدولي بتايلاند

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

حصد فريق الكيمياء السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي المقام في تايلاند، 4 ميداليات؛ 2 فضية، و2 برونزية، في المسابقة والتي شارك فيها 74 دولة.

هذا وقد حصل الطالب مشعل باهمام والطالبان علي الأسمري وعبدالرحمن آل إدريس من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على ميداليتين برونزيتين، فيما حصل الطالب بدر الملحم من تعليم الأحساء على الميدالية الفضية في ذات المسابقة.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع التهنئة للطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز غير مستغرب في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث أولت الحكومة للتعليم جل اهتمامها وخصوصاً برامج الموهوبين الأمر الذي انعكس على تطور العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.