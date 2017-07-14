طيران ناس تتوقّع تخطي حاجز النصف مليون مسافر إلى أبها في صيف 2017

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

توقعت شركة طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، ارتفاع أعداد مسافريها من وإلى أبها، لما يفوق نصف مليون راكب، الرقم الذي سجلته صيف العام الماضي، بالتزامن مع الأجواء الجميلة التي تشهدها أبها، في مثل هذا الوقت سنويًا، عكس غالبية مدن المملكة، بجانب فعالياتها المختلفة ضمن مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

وكانت “طيران ناس”، قد فازت برخصة تشغيل مطار أبها المحوري، لتكون الناقل الجوي الوطني لقطاع جنوب المملكة، ضمن مشروع وطني للمطارات المحورية، الذي تنفذه الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب اعتماد رحلاتها الجديدة بين مطار أبها المحوري ومطارات المنطقة الجنوبية، وتحديدًا إلى كل من الباحة وجازان وشرورة ووادي الدواسر، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016م.

وأشار الناقل الوطني إلى وجود رحلات إضافية لوجهة جديدة بين أبها والقصيم، انطلقت من شهر شعبان 1438 هـ، فضلاً عن استعداده لرفعه عدد رحلاته حال الحاجة لذلك.

وعن كيفية وضع خطة عمل لتوفير أكبر مقاعد للركاب من وإلى أبها، قالت الشركة في بيان لها، إنه يتم ذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني لتوفير أكبر عدد من الرحلات من جميع وجهاتنا الداخلية، مبيّنة أنَّ “أبها تعتبر المصيف المميز لدى المنطقة الجنوبية، وتمتاز بمرافقها السياحية التي تشجع طيران ناس على توفير رحلات يومية من جميع الوجهات”.