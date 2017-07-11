طيران ناس يعود لبيروت بـ 4 رحلات أسبوعيًا من الرياض

المواطن - الرياض

بدأ طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، بيع تذاكر السفر بين الرياض وبيروت – ذهابًا وعودة- ابتداءً من أمس 10 يوليو ، عبر 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.

ويتمكن ضيوف الناقل الوطني السفر لبيروت من خلال الاستفادة من العروض القوية والأسعار التنافسية المعهودة لدى طيران ناس, تزامنًا مع فترة الإجازة الصيفية.

وتعليقًا على ذلك, قال بندر المهنا, الرئيس التنفيذي لناس القابضة :” نبدأ بإطلاق موعد حجز التذاكر مع حلول فصل الصيف وموسم الأعياد استجابة لرغبات ضيوف فلاي ناس, وتقديم جدول واسع من الخيارات المنافسة والأقل سعرًا لتجربة سفر ممتعة ومريحة على متن أسطولنا الحديث, مما يقوي الشبكة الإقليمية الأساسية ويعزز شبكة خطوطنا الواسعة”.

وأضاف أن تذاكر الرياض – بيروت تتاح من خلال موقع طيران ناس الرسمي, وتطبيقه على الهواتف الذكية , ووكلاء طيران ناس المعتمدين والموزعين على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الرحلات الجوية ستمنح من خلال أوقاتها وأسعارها التشجيعية المسافرين خيارات مناسبة لمواعيد السفر والاستفادة من نقاط ناسمايلز.