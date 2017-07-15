عاجل .. أطلقوا النار في شوارع الرياض للمفاخرة فكانت نهايتهم في وقت قياسي!

المواطن - إبراهيم الزاحم - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تفاصيل القبض على مجموعة من المخرّبين من ذوي السلوك المنحرف، والذين تبادلوا إطلاق النار في الدخل المحدود غرب مدينة الرياض.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 20/ 10/ 1438 رصدت الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص ذوي السلوك المنحرف بتبادل إطلاق النار نتج عنه إصابة أحدهم وإعطاب مركبة شقيقه، وقيام آخرين بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش على واجهة أحد المنازل غرب العاصمة الرياض، وتوثيق تلك الحوادث ونشرها عبر برنامج السناب شات من باب المجاهرة والمفاخرة واستخدام معرفات وكُنى سبق رصدها.

وتابع أن الجهات المعنية بشرطة الرياض باشرت إجراءاتها البحثية في تحديد هوياتهم وتوصلت إلى أنهم من أرباب السوابق ومطلوبون لارتكابهم جرائم التفحيط المعاقب عليها نظامًا، ليتم مباشرة خطط متابعتهم وضبطهم.

وأردف أنه تم ضبطهم وضبط الأسلحة المستخدمة وتحريزها في وقت قياسي بكمائن مختلفة، شملت عدة محافظات، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.