عاجل .. إدارة الاتحاد تزف نبأ سارًّا لجماهير العميد

المواطن ـ محمد سلام

أعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد أن الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي، قامت اليوم بسداد مستحقات المدرب الأرجواني خوان فيرسيري، والذي أشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2013/ 2014.

وأوضح المركز الإعلامي الاتحادي أن سداد مستحقات فيرسيري جاء لتجنيب النادي أي عقوبات قد تضر بمسيرته في المرحلة المقبلة في حال عدم سداد مستحقاته.

وكانت جماهير نادي الاتحاد قد عاشت خلال الساعات الماضية حالة من الترقب والقلق على مستقبل الفريق خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تلقي إدارة النادي خطابًا ملزمًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يُفيد بضرورة سداد مبلغ 3 ملايين ريال لمدرب الاتحاد السابق خوسيه فيرسيري كاساس.

وأمهل اتحاد الكرة الإدارة الاتحادية 24 ساعة من أجل سداد المبلغ للمدرب فيرسيري، وإلا سيفقد الاتحاد 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري للموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن فيرسيري تم التعاقد معه في عهد إدارة عادل جمجوم، وتمت إقالته في عهد إبراهيم البلوي، وقاد الاتحاد في 5 مباريات فقط، ولم يُحقق سوى انتصار وحيد.