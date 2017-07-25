إلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع باقات الإنترنت

المواطن - الرياض

انطلاقًا من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، اعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الهيئة.

وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزوِّدو الخدمة على المستخدمين؛ بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.

ويُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.

وأمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة- فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي هنا







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