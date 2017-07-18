عاجل .. إمارة جازان تتوعد مشايخ القبائل الموقعين على المشاهد التعريفية للمخالفين

المواطن - عمر عريبي - جازان :

أكدت إمارة منطقة جازان مجدداً عدم صلاحية المشاهد التعريفية المتداولة بين عدد من الوافدين بهدف تسهيل تنقلاتهم والصادرة من بعض مشايخ وعرائف القبائل في المنطقة.

وأوضحت الإمارة أن المشايخ غير مخولين نظاماً بمثل هذه الإجراءات مما يعرض الموقعين والمصادقين عليها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة – محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمبلغة لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية واضحة وصريحة وتقضي باعتماد القبض على كل من يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة وإبعاده لبلاده ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة (الأحوال المدنية ) يثبت بأن له معاملة ما زالت تحت الإجراء، مع ضرورة إحضار المشايخ والعرائف المتورطين في منح هذه المشاهد والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.