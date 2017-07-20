الأمن الدبلوماسي يعلن فتح باب القبول على وظيفة جندي

المواطن - الرياض

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، إدارة القبول والتسجيل عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة (جندي) للدورة التأهيلية الخاصة رقم(20) بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وذلك لخريجي الثانوية العامة تخصص (علمي – شرعي – إداري).

وأضافت أن على الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية على الرابط (هنا) اعتبارا من يوم الأحد الموافق (7/11/1438هـ) الساعة (10,00) حتى يوم الثلاثاء الموافق (16/11/1438هـ)، مع ملاحظة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني وسيكون العمل بعد التخرج داخل المملكة ( الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية) أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين .

شروط الالتحاق :-

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة .

2- أن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً .

3- أن لا يقل طول المتقدم عن (175) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي – شرعي – إداري) .

5- أن لا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (55%) .

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

7- اجتياز الكشف الطبي .

8- اجتياز اختبار المقابلة الشخصية التي يحددها الأمن العام لذلك .

9- اجتياز اختبار القبول التي يحددها الأمن العام لذلك .